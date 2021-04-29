Uyuşturucu baskınında 8’inci kattan atlayan İranlı öldü

İSTANBUL Esenyurt'ta, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, ihbar üzerine Piri Reis Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 8'inci katındaki daireye baskın düzenledi. Adreste 4 kişinin olduğu tespit edildi. Ekipler, şüphelileri ve uyuşturucu maddeyi almak için operasyon yaptığı sırada 4 şüpheliden biri olan İran uyruklu S.H.P. (29), uyuşturucu madde ile birlikte 8'inci kattan atladı. Beton zemine çakılan İran uyruklu şüpheli olay yerinde hayatını kaybetti. Evde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Adreste bulunan diğer 3 kişi gözaltına alındı.