Uzaklaştırılan kocadan kanlı pusu

Samsun'un Canik ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Ayşe Cenikli (39), 18 yıllık evliliği boyunca sık sık şiddet gördü. Son dönemde artan şiddete daha fazla dayanamayan Ayşe Cenikli, 15 gün önceki dayağın ardından eşi Bülent Cenikli'den (44) şikâyetçi oldu. Bunun üzerine Bülent Cenikli hakkında 3 ay evden uzaklaştırma kararı verildi. Bu durumu gururuna yediremeyen Bülent Cenikli, dün sabah Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki apartmanın önüne gelerek eşinin işe gitmek için evden çıkmasını beklemeye başladı. Saat 07.15'te evden çıkan Ayşe Cenikli, merdivenlerden inerken Bülent Cenikli tabancayla 5 el ateş etti. Başından vurulan ve ağır yaralanan Ayşe Cenikli, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.Yaya olarak kaçan Bülent Cenikli ise polis merkezine giderek olayda kullandığı silahla birlikte teslim oldu. Eşini, çocuklarını kendisine göstermediği için öldürdüğünü öne süren Bülent Cenikli, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Bülent Cenikli hakkında geçen yıl, eşi Ayşe Cenikli'den bir aylık uzaklaştırma kararı verildiği ancak çiftin daha sonra barışarak yeniden beraber yaşamaya başladıkları öğrenildi. Komşuları da çiftin sürekli kavga ettiklerini ve karakolluk olduklarını, kadının uğradığı şiddetten dolayı boşanmak istediğini, hatta eşine uzaklaştırma kararı verilince gelip kendisine zarar verir korkusuyla evinin kapı kilidini bile değiştirmeyi düşündüğünü anlattı.