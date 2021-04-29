Uzaklaştırılan kocadan kanlı pusu! Ayşe Cenikli’yi evinin önünde katletti





Komşuları da çiftin sürekli kavga ettiklerini ve karakolluk olduklarını, kadının uğradığı şiddetten dolayı boşanmak istediğini, hatta eşine uzaklaştırma kararı verilince gelip kendisine zarar verir korkusuyla evinin kapı kilidini bile değiştirmeyi düşündüğünü anlattı.



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