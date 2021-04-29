Sosyal medyaya damga vuran doktor Oğuz Basut: Benim sorumluluğumdaydı, bırakamazdım...





"İYİ BİR AMELİYAT YAPMANIN MUTLULUĞU HEPSİNİ UNUTTURDU"



Ameliyatın kolay olmadığına ve yaşadığı sıkıntılara da değinen Basut, "Ayağım iki saat boyunca aynı pozisyonda kaldığı için zaman zaman uyuştu, oynattığımda da damar yolum acıyordu. Ama iyi ve temiz bir ameliyat yapmanın mutluluğu hepsini unutturdu. Ameliyat kolay değildi ama vaka benim sorumluluğumdaydı ve bırakamazdım. Tükürük bezi tümörü karışık bir tümör ve sinire yapışmıştı, yüz felci olmaması için de hasar vermeden çıkarmam gerekiyordu. Dolayısıyla bu işi yapan herkes gibi ben de yapılması gerekeni yaptım. Ameliyat gayet başarılı geçti. Hastayı iki gün sonra taburcu ettik ve herhangi bir sıkıntısı yoktu" şeklinde konuştu.



"BELİRTİSİ OLMAYAN HASTALAR, VAKALARI TÜM TÜRKİYE'YE DAĞITABİLİR"



Tam kapanma kararı sonrası İstanbul'dan Anadolu'ya yoğun bir akışın başladığını ve bu dönemde herkesin evinde kalması gerektiğine de değinen Basut, "Elbette biz de herkes gibi yakınlarımızı özlüyoruz. Türk geleneği gereğince bayramları kalabalık geçirmek istiyoruz ama bu zaman o zaman değil ve bu zamanda evlerimizde oturmamız gerekiyor. Haberlerden şu an İstanbul'un dışarı doğru aktığını izliyoruz. Bu akış İstanbul'daki tüm vakaların bütün Türkiye'ye dağılması demek. Belirtisi olmayan bütün hastaların, taşıyıcıların bütün Türkiye'ye vakaları dağıtıyor olması demek. Umarım bir hafta sonra tam bir faciayla karşılaşmayız" dedi.



Prof Dr. Oğuz Basut'un ameliyat ettiği 20 yaşındaki Ebru Sert ameliyattan sonra yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Ameliyatta yaşananlardan haberi olmadığını ve duyunca çok şaşırdığını ifade eden Sert, şöyle konuştu:



"Bizim haberimiz yoktu, haberlere düştüğünü gördüm, sonra annem fark etti. Sen misin acaba dedi, zamanlamaya bakınca ben olduğumu anladım. Çok şaşırdım, sağ olsun doktor bey büyük bir fedakârlık yaptı gerçekten. Ama bir şey olacağını düşünseydi devam etmezdi. Zaten ameliyat en başından riskliydi, ben bütün riskleri alarak ameliyatı kabul ettim. Şimdi çok iyiyim, çok şükür ameliyat başarılı geçti.



"TEŞEKKÜR İÇİN ELİMİZDE ÇİÇEKLERLE GİTTİK"



Annem de bilmiyordu, çok şaşırdı çünkü ameliyat uzun sürünce onlar da bir şey olduğundan endişelenmiş. Ama ailem de çok mutlu oldu. Doktor Beye de elimizde çiçeklerle gittik teşekkür etmek için. Kendisiyle bugün görüştük, elimizde çiçekle gittik teşekkür etmek için. Görüşmeye de devam edeceğiz."