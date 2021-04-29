Vali Karaloğlu, başarılı öğrencilerle bir araya geldi

Kanser ve bakterilerden, çekim kuvveti ile ileri matematik ve dil eğitimine kadar birçok başarılı proje üreten, robotik alanında yapılan yarışmalarda şampiyonluklar elde eden ve Harvard ile Brown Üniversitelerinden tam burs kazanan Diyarbakırlı Dicle Ezgi Ekinci, Nehir Toklu ve Seyit Metin Barut Vali Karaloğlu tarafından ağırlandı.

Öğrencilerle makamında bir süre sohbet eden Karaloğlu, üç öğrenciyi başarılarından dolayı tebrik etti. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin de yurt dışında yapılmasının önemli olduğunu söyleyen Karaloğlu, başarılı öğrencilerin ülkemiz için milli servet sayılması gerektiğini ve bu öğrencilerin ülkemizde kalmasının geleceğimiz açısından çok değerli olduğunu vurgulayarak öğrencilerden gittikleri üniversitelerde kendilerini iyi geliştirmelerini ve sonrasında Türkiye'ye dönerek ülkemize, milletimize hizmette bulunmalarını istedi. Görüşme sonrası Vali Karaloğlu öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Karaloğlu, sosyal medya üzerinden de bir açıklama yaparak, "Bu gidiş, ülkemiz ve Diyarbakır'ımız adına daha güzel dönüşlerin başlangıcı olsun. Başarılar çocuklar." dedi.

Üç başarılı öğrenciden Ekinci, Harvard Üniversitesi Biyomühendislik, Toklu, yine Harvard Üniversitesi Matematik ve Uluslararası İlişkiler ve Barut, Brown Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri bölümünde eğitim almaya hak kazandı.