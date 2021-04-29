Van da kapandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın koronavirüsü tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs arasında ülkece kapanmaya gidileceğini açıklamasının ardından tüm ülkede olduğu gibi Van'da da vatandaşlar evlere kapanırken, polis ekipleri ise işlek caddelerde tedbir aldı.

CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI

Alınan yeni kararlar doğrultusunda, 17 gün boyunca kısıtlama devam edecek ve bu süre zarfında dışarı çıkılmayacak. Bu çerçevede koronavirüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla başlatılan 17 günlük yasak süreci bu akşam 19.00 itibarıyla başladı. Kısıtlanmanın başlamasıyla birlikte kent merkezindeki iş yerleri kepenklerini indirirken, yasağın başlamasına kısa bir süre kala dışarıda olan vatandaşlar, cadde ve sokakları boşalttı.