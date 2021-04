Vefa sosyal destek görev başında olacak

Bu akşam uygulanmaya başlayacak ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma öncesinde bir açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, il genelini kapsayacak şekilde ihtiyaçların, üretim, imalat, sağlık ve benzer sektörlerdeki sürekliliğin sağlanmasına yönelik her türlü tedbirin alındığını belirterek, kısıtlama süresince Vefa Destek Gruplarının görev başında olacağını söyledi.

Temel ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayan, sokağa çıkması kısıtlı 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından en kısa süre içerisinde yerine getirileceğini kaydeden Vali Erin, "Tüm vatandaşlarımız, temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ikametlerine en yakın fırın, bakkal, manav, kuruyemişçi gibi iş yerlerine yaya olarak gidip gelebilecekler. Ancak, ihtiyaçlarını temin edebilecek kimsesi olmayan, ağır engelli, yaşlı, düşkün, sokağa çıkması kısıtlı ve kronik rahatsızlığı olup, ihtiyaçlarını temin edecek kimsesi olmayan vatandaşlarımızın her an yanında olacağız. Bu durumdaki vatandaşlarımız, valiliğimiz koordinesinde tüm kaymakamlıklarımız bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarımıza, 112, 155 ve 156 telefon numaralarından ulaşılabilir." dedi.

Vefa Sosyal Destek Gruplarının, salgının ilk günlerinden itibaren görev aldığını ve risk grubundaki vatandaşların hizmetine koşarak, salgınla mücadelede çok büyük bir rol üstlendiklerini kaydeden Vali Erin, "Vefa Sosyal Destek Gruplarının rahat ve moral bütünlüğü içerisinde çalışabilmeleri için, gereksiz çağrılara yönlenmemesi gerekiyor. Bu anlamda sadece yukarıda saydığımız durumdaki vatandaşlarımıza hizmet verecek olan Vefa Sosyal Destek Gruplarına yönelik gereksiz arama yapılmamasını rica ediyorum." diye konuştu.Daha önce uygulanan kısmi kapanma tedbirleri sonucunda salgının artış hızının azaldığı ve durduğunu, ardından ise düşüş eğilimine girdiğinin görüldüğünü hatırlatan Vali Erin, bugün başlayacak tam kapanma tedbirlerinin ardından salgın karşısında önemli bir toplumsal başarı elde edileceğine inandığını ifade etti.