Yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpmasıyla yaralandı

Kaza, dün İnegöl'e bağlı Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda meydana geldi. Burak Salim (27) yönetimindeki 16 KRF 83 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmigül Bilican'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Bilican, sağlık ekibince ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Bilican'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülere; İsmigül Bilican'ın yolun karşısına geçmek için yürüdüğü, otomobilin çarpması sonucu yerde kaldığı anlar yansıdı.