10 bin liralık meyve sepeti

Türkıye'de büyük ilgi görmesi üzerine ithalatı artan ve ülkenin belli kesimlerinde üretilmeleri için çalışmalar yapılan egzotik ve tropikal meyveler Düzce'de de motosiklet fiyatına alıcısıyla buluştu. Firma tarafından yaz ve tropikal meyveleri ile oluşturulan sepeti ise 10 bin liradan satılıyor. Son dönemlerde popüler olmaya başlayan egzotik ve tropikal meyvelere talep her geçen gün artıyor. Artan talepleri göz önünde bulundurarak egzotik ve tropikal meyve satışı yapan manavda ise bu meyvelerden oluşan sepetin fiyatı dudak uçuklatıyor. Tropik meyvelere son dönemde artan talep üzerine satışlarına başlanan meyvelerin şehir dışından da alıcı bulduğunu belirten işletmeci İshak Zübeyir Merttürk, "Biz Düzce'de geleneksel manav değil ileri tarım uygulamaları, egzotik meyveler satan yenilikçi bir manavız. Tropik ürünlere son yıllarda ülkemizdeki insanların baya ilgisi var. Bu çok popüler ejder meyvesiyle birlikte oldu. Şimdi yeni ithalatçı firmalar egzotik meyvelere daha çok ithal etmeye başladı" dedi. İHA