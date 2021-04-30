11 yeni okul kütüphanesi öğrencilerin hizmetinde

Selçuklu Belediyesi, Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında ilçeye kazandırdığı 11 yeni okul kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi. Selçuklu Belediyesi bu yatırımı ile birlikte bugüne kadar kütüphanelere 13 milyon lira yatırım yaptı. Selçuklu Belediyesi eğitime verdiği katkıyı Kütüphaneler Haftasında açtığı 11 yeni okul kütüphanesi ile taçlandırdı. 11 okula yeni kütüphane kazandıran Selçuklu Belediyesi, kütüphanelerin açılışını gerçekleştirdi. Cemil Meriç Anadolu Lisesinde temsilen tüm kütüphaneler hizmete açıldı. Açılışa Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın yanı sıra Selçuklu Kaymakamlığına vekalet eden Meram Kaymakamı Resul Çelik, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Bünyesinde 9 Halk, 1 çocuk ve 69 okul kütüphanesi ile toplamda 79 kütüphane bulunan Selçuklu Belediyesi, yeni hizmete açılan 11 kütüphane ile Selçuklu'ya 90 kütüphane kazandırdı. Bir milyon 540 bin TL'ye mal olan 11 Kütüphane ile birlikte Selçuklu Belediyesi bugüne kadar kütüphanelere toplamda 13 milyon TL yatırım yaptı.