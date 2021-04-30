14 TIR yardım dualarla uğurlandı

Suriyeli mazlumlara destek olmak maksadıyla savaşın ilk günlerinden itibaren Bursa'da başlatılan yardım seferberliği, devam ediyor. 14 TIR dolusu insani yardım malzemesi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi otoparkından dualarla uğurlandı. Bursa'dan gönderilen yiyecek, giyecek ve barınma malzemelerinin bulunduğu tırların bine yaklaştığını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Demokrasi götüreceğiz diyenler, o ülkenin insanlarının yerlerinden yurtlarından etti. Türkiye ise, kucağını açıp bu insanlara sahip çıktığı gibi topraklarında kalanlara da buradan yardımları götürdü. Onların orada kalması içinde ayrıca mücadele ediliyor. Bizim haricimizde orada bulunmak isteyenlerin hedefi, o insanları topraklarından çıkarmaktır. 10 bin kilometreden gelip, buradaki yapıyı bozmaktadırlar. Ama alığı olarak bakıldığında onlar çağdaştır, bu tarafı çağ dışıdır. Bininci tırı inşallah bayramdan sonra göndereceğiz. 2012 yılından beri aralıksız bu yardımları çeşitli kurumlarla sağlıyoruz" dedi.