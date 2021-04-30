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Giriş Tarihi: 30.4.2021 09:25 Son Güncelleme: 30.4.2021 09:50

'nde sıkı denetim! Tek tek durduruyorlar...

DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sıkı denetim! Tek tek durduruyorlar...

Coronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma uygulamasının başlamasıyla birlikte 'nde denetim yapıldı. Ekipler, otomobilleri tek tek durdurarak sürücülerin ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti. O anlar böyle görüntülendi...

Yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın dün saat 19.00'da başlamasıyla birlikte İstanbul polisi, denetimlerini arttırdı. Polis ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde denetim yaptı.

Bu noktadan geçen araçlar tek tek durdurularak sürücü ve yolcuların gerekli izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tam kapanma denetimi | Video

Köprüye giriş yapmadan alınan TIR sürücüsü Ahmet Yıldız, "Biz emniyet şeridindeydik, yolu engelleyecek herhangi bir şey yapmadık ki. Şimdi biz buraya navigasyonla girdik. Bir firmanın ürünlerini götürmek için navigasyon bizi buraya yönlendirdi. Biz köprüye girince buradan sağa giriş gösteriyordu. Köprüye girişin yasak olduğunu biliyoruz ama biz köprüye girmedik ki. Navigasyonu takip edip buraya geldik, burada sıkışıp kaldık" şeklinde konuştu.

Bir başka kamyon sürücüsü de aynı şekilde navigasyona uyarak köprüye giriş yaptığı için ceza yedi. Polisin köprü girişindeki denetimleri devam ediyor.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sıkı denetim! Tek tek durduruyorlar...
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