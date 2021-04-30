2 bin konut Temmuz’da teslim

Esenler'de riskli yapıların dönüştürülmesi için kentsel dönüşüm çalışmalarını, "Laf Değil, İş Üretiyoruz" sloganıyla sürdüren İstanbul Esenler Belediyesi, depreme dayanıklı ve güvenli konutlar inşâ etmeye devam ediyor. 2009 yılında Esenler'de yapı ömrünü tamamlamış, riskli ve güvensiz yapı oranı yüzde 84 iken 2021 yılı itibariyle bu oran, gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmaları neticesinde yüzde 56'ya kadar indi.98 bin 160 riskli yapının 56 bininin yenilendiği Esenler'de, ilçenin tarihini ve talihini değiştirecek Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinde hak sahipleri konutlarına kavuşmak için gün sayıyor. Türkiye'nin ilk Akıllı ve Güvenli Şehri Esenler'deki toplam 60 bin konuttan, Güney Rezerv Alanda inşaatları tamamlanan 2 bin 108 konut, hak sahiplerine teslim edilecek. İmar ve mülkiyet sorunu bulunan, depreme karşı güvensiz konutlarda oturan yaklaşık 10 bin kişi, 15 Temmuz Mahallesi'ndeki konutlarına taşınarak güvenli ve ferah bir hayata adım atacak.İlk iki etabın ardından, 1.617 konutun daha temelinin atıldığı alanda 2. etap 2. ve 3. kısımların ihaleleri yapıldı ve inşaat çalışmaları başladı. İnşaatları devam eden diğer konutlar da tamamlandıkça vatandaşlara teslim edilecek. Daireleri teslim edilen vatandaşların Esenler içinden boşalttıkları binaların yıkımı gerçekleştirilerek imar planlarındaki hüviyetine (meydan, çocuk parkı, yol, spor alanı, kültür alanı, eğitim alanı v.s.) kavuşturulacak. Bu tarihi proje kapsamında, imar ve mülkiyet sorunları nedeniyle yenilenemeyen konutların sorunu çözüldü ve yaklaşık 40 bin ailenin geleceği kurtulacak.Esenler'deki Türkiye'nin ilk Akıllı ve Güvenli Şehri; geleneksel mimariden esinlenmiş, modern imkân ve donanımlara sahip konutlar ve kültürümüzle modernliği sentezleyen peyzajı, kent meydanı ve yaya arterleri, geleneksel çarşı kültürünü yansıtan ticari birimleri, yenilenebilir enerjili akıllı binaları, yer altı ve yer üstü otoparkları, sağlık tesis alanları, eğitim ve kültürel tesis alanları, toplumsal alanlarıyla, güvenli, huzurlu, ferah, yaşanabilir bir yapıda olacak.Dünyaya örnek bir şehir kurduklarını belirten Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu yeni şehrin özelliklerini şöyle anlattı: "Bugün insanımız modernleşme ile birlikte yalnızlaştı. Kalabalık yığınlar arasında kendini yalnız hisseden birçok insan var. İnsanlarımızın bu yalnızlığını giderici geleneksel şehir anlayışı ile bir şehir üretiyoruz. Buranın en büyük özelliği toprağa yakın bir şehir olması. İnsanlar fıtratı gereği toprağa yakın olmak ister. Yatay mimaride bir şehir yapıyoruz. Bu şehirde bilgi teknolojilerinin tüm imkânlarından insanlar azami ölçüde yararlanabilecek. Yeni şehrimiz içinde yaşayanlara bir maliyet üretmeyecek. Kısacası, yeni kuracağımız şehir, uluslar arası standartlarda ideal şehrin bütün özelliklerini taşıyacak".