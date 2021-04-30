600 yıllık gelenek korona gölgesinde kutlandı

TÜRKİYE'DE sadece Samsun'un Bafra ilçesine özgü bir gelenek olan ve ramazan ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece kutlanan "Sele Sepet Top Kandil Şenlikleri" 26 Nisan akşamı hava muhalefeti nedeniyle ertelenerek 29 Nisan'da farklı bir etkinlikle kutlandı. Özünde paylaşım kültürünün yattığı köklü gelenek, bu yıl da geçen yıl olduğu gibi başta çocuklar olmak üzere vatandaşların balkonlardan katılımıyla devam ettirildi. Belediye önünde çocuklara top kandil ve şeker dağıtan Belediye Başkanı Hamit Kılıç yaptığı açıklamada, "Pandemi olmasına rağmen hem geçen yıl hem bu yıl bir programla sele sepet programını çocuklarımızla beraber yürüteceğiz. Sele sepetlerimizi 600 yıllık tarih boyunca kutladığımız gibi Bafra'mızda güzel bir şekilde kutladık diye ümit ediyorum" dedi. "Haydi Çocuklar Balkonlara" sloganıyla kutlanan Sele Sepet Top Kandil etkinliğinde, Hacivat- Karagöz, Nasreddin Hoca ve Yeniçeri sembollerinden oluşan gösteri ekibi, üstü açık otobüsle müzik ve mâniler eşliğinde tur atarak balkonlara çıkan çocukları ve ailelerini selamladı. Balkonlardan şenliğe ellerinde Türk bayrakları ve top kandilleri ile destek veren çocuklar ve ailelerine belediye görevlileri şeker attı. Kutlamalar 2 saatlik ilçe turunun ardından Çetinkaya Köprüsü'nde havai fişek gösterisiyle son buldu. İHA