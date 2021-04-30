Akçakale’ye fabrika müjdesi

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ilk etapta 300 kişilik istihdam sağlayacak bir fabrika kurulacağını açıkladı.

Kalkınma Ajansı'ndan alınan tekstil fabrikasının inşaatına başlanacağını belirten Yalçınkaya, firma yetkilileri ile bir araya geldiklerini ifade etti.

Yalçınkaya, "İnşallah önümüzdeki 3 ay içerisinde burayı faaliyete sokarak, burada başlangıç olarak 300 kişinin istihdamı ile ilgili adım atacağız. Hedefimiz üretim, ithalat, ihracat ve buradaki insanlarımıza iş kapısı açmak. Bu arkadaşlarımızın 3 yerde fabrikası var Akçakale'deki 4 olacak." dedi.

BİR FABRİKA MÜJDESİ DAHA

Başkan Yalçınkaya bir fabrika müjdesi daha vererek şöyle konuştu: "Bizlerde ilk fabrikadan sonra inşallah arkasından Kalkınma Ajansı'ndan bir fabrika talebinde daha bulunduk. Onu da inşallah buna ilave edeceğiz. Hedefimiz Akçakale'yi üretim üssü haline getirmek, ihracat üstü haline getirmek ve bu adımı da bugün burada arkadaşlarımızla beraber atıyoruz. İnşallah en kısa sürede buradaki kardeşlerimize iş imkanı, ekmek bulma, gelecek sunma imkanı sağlayacağız. Hedefimiz üretim, hedefimiz işsizliğin bertaraf edilmesi, hedefimiz buradaki insanların mutlu olarak hayatını devam ettirmesi. Bu fabrikanın, bu tesisin bu çalışmanın bölge insanımıza hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Allah ve yar ve yardımcımız olsun."