Akılalmaz senaryoyla dolandırdılar

İzmir'in Konak ilçesindeki Merkez Bankası'nın İzmir Şubesi'ne gelen 3 kişinin hal ve hareketlerinden şüphelenen güvenlik görevlileri durumu Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bildirdi. İhbarda bankaya gelen şüphelilerin birbirlerine evrak verdiği, şüphe çekmemek için banka veznesinde para bozdurduktan sonra dışarıda bekleyen üçüncü bir kişiye evrak gösterip ayrıldıkları belirtildi. İhbar üzerine harekete geçen yankesicilik polisi, banka önünde 40 gün boyunca nöbet tutarak titiz bir çalışma yürüttü. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler 40 gün geçtikten sonra Merkez Bankası'na başka bir kurban ile yeniden geldi. 12 Nisan saat 13.30 sıralarında dolandırıcı T.K.'yı (47) fark eden polisler, elindeki kâğıtla bankaya giren şüpheliyi uzaktan bir süre izledi. T.K. bir süre bankada vakit geçirdikten sonra dışarıda kendisini bekleyen iki kişinin yanına gitti. Yankesicilik polisi bu sırada operasyona başladı. Polis T.K. ile yanına gittiği iki kişiyi durdurdu. Durdurulan iki kişiden birinin mağdur iş insanı S.M. (51) olduğu belirlendi. S.M. polislere gayrimenkul satışı için 6 milyon lira karşılığında T.K. ile anlaştıklarını, ancak Merkez Bankası'nda 20 milyon lira parası olduğunu ve blokeli parayı alabilmesi için 2019 Haziran ayından bugüne kadar parça parça toplamda 3 milyon lira verdiğini anlattı. Mağdur işadamı kendisini sürekli oyalayan T.K.'nın bugüne kadar parasını geri vermediğini söyleyerek şikâyetçi oldu.Polisler görüştüğü üçüncü kişinin de diğer mağdur iş insanı R.P. (53) olduğunu belirledi. R.P., T.K.'nın kendisine 540 bin borcu olduğunu ancak bu tutarı 5 yıldır alamadığını ifade etti. Polisler T.K.'nın elindeki evraklara el koyarak inceledi. Evrakların işadamlarını kandırabilmek için Merkez Bankası adına düzenlenmiş sahte belge olduğu anlaşıldı. Bankanın güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri T.K. isimli dolandırıcı ile birlikte hareket eden diğer çete üyelerinin S.E. (41) ile Y.A. (31) olduğunu belirledi. S.E.'nin sahte belge ve kaşeleri hazırladığı, Y.A.'nın ise sahte evrakları matbaada bastığı anlaşıldı. 3 şüpheli de polisler tarafından gözaltına alındı. Üç dolandırıcı nitelikli dolandırıcılık, mühür ve resmi belgede sahtecilik suçlarından sevk edildikleri adliyede, mahkeme tarafından tutuklandı.