Antalya'da diriftli evlilik teklifi yapmıştı! Bu hareketi pahalıya patladı!





SATIŞA ÇIKARDI



İsmail Göksu, cezaların ödeme zamanının geldiğini, parayı karşılayamadığı için de aracını satışa çıkardığını söyledi. Göksu, "Bu araca çok emek harcadım. Şu ana kadar toplam 30 bin lira ceza geldi. Birikmiş paramı düğün için harcamıştım. Bazı arkadaşlarım düğünümde bana destek oldu. Ama onlara da ödeme zamanı geldi. Bu araç yaklaşık 2.5 yıldır bende. Aldığımda çok kötü durumdaydı. Çok masraf ettim. Modifiyeyi çok seviyorum. Hayatımı bu arabaya adadım. Sonra evlenmeye karar verdim. Tam borçsuz evleneyim derken bu iş başıma geldi. Cezalar nedeniyle de aracımı satılığa çıkardım" dedi.

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