Araba robotlar sergiye çıktı

Düzce'de 7 çocuklu ailenin son çocuğu olarak dünyaya gelen Murat Çetin (47), çocuklu yaşlardan itibaren kendi oyuncaklarını yapmaya başladı. Makine teknikeri olan ve uzun yıllar ilaç sektöründe çalışan Çetin, 12 yıl önce tanıştığı motor ustasının yanında işbaşı yaptı. Çetin, işten arta kalan zamanlarında, arabalardan çıkan hurda buji, cıvata, zincir, amortisör, motor kapağı gibi farklı parçalardan yaklaşık 250 kilogramlık dev heykeller yapıyor. Bu parçaları bir araya getirerek hayal gücünü kullanan Çetin, önceleri küçük motosiklet, tank, asker, baykuş, fotoğraf makinesi gibi 350 figür ve obje yaptı. Robotu yapmasının ardından adını Murobot koyarken, sanayinin en ilgi çeken noktası oldu. Tamamen atıl ve hurda malzemelerden yaptığı robotların her biri için 3 ay zaman harcayan Çetin'in en büyük hayali 3 metre boyutunda bayrak taşıyan bir asker yapmak.