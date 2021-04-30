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Giriş Tarihi: 30.4.2021

Aranması olan kişi ahırda ölü bulundu

Aranması olan kişi ahırda ölü bulundu
Hadımköy'de bir hayvan çiftliği sahibi Sertaç Y. komşuları tarafından ahırda silahla öldürülmüş olarak bulundu. Polisin yaptığı soruşturma sonucunda araması olduğu için sahte kimlik kullandığı öğrenilen Sertaç Y.'nin bir süre önce yanında çalışan Şakir K.'yı yaşadığı tartışmanın ardından işten çıkardığı öğrenildi. Sertaç K.'nın öldürülmeden birkaç saat önce komşularına gelerek odasının dağıtıldığını ve bir miktar parasının kaybolduğunu söylediği öğrenildi. Polis, şüpheli Şakir K.'yı yakalama çalışması başlattı.
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Aranması olan kişi ahırda ölü bulundu
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