Artvin'de kene dehşeti!





'BİLİNCİ KÖTÜ ETKİLENDİ'



Ailesi, hastanenin yoğun bakım servisinde iki gündür yaşam mücadelesi veren çocuklarının sağlığına kavuşması için dua ederken, Emre Selim'in sağlık durumu hakkında konuşan KTÜ Farabi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Osman Yeşilbaş, "Hastamız kene ısırığından iki gün sonra yüksek ateşle hastanemize geldi. Bir günlük servis yatışının ardından yoğun bakıma aldık. Çünkü bilinci kötü etkilendi, solunum sıkıntısı oldu. Bu hastalık çoklu organ yetmezliği yapabiliyor. Şu an solunum cihazında. Hastalıkla ilgili ileri tedaviler uyguluyoruz. Durumu şu an için kritik ama yoğun bakım sonrası uygulanan tedavilerle birlikte iyi olacağına inanıyoruz" dedi.