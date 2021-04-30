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Giriş Tarihi: 30.4.2021 12:28 Son Güncelleme: 30.4.2021 12:53

Baba-kız ölümden döndü

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Baba-kız ölümden döndü

Erzurum-İspir yolunda bir kamyonet şarampole yuvarlandı. Sürücü ve kızı araç içinde sıkıştı. Yoldan geçenler yaralıları çıkararak hastaneye götürdü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Erzurum-İspir karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'dan Rize istikametine doğru seyreden ve içerisinde baba ve kızı bulunan kamyonet İspir'e 90 kilometre mesafede direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Ters döndü araç içerisinde sıkışan baba ve kızı yoldan geçen Mehmet Altun tarafından kurtarıldı. Çalışır durumdaki araçtan camı kırılarak çıkarılan baba ve kızı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Şehir Hastanesine sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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Baba-kız ölümden döndü
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