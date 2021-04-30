Balıkesir Büyükşehir’den yenilenebilir ve temiz enerji

Devreye aldığı üretim tesisi ile yıllık ortalama 400 bin ton çöpü işleyerek 50 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ayrıca şehrin 20 ilçesinde çiftçiler tarafından üretilen sebze ve meyvelerin jeotermal enerjiyle kurutulacağı doğa dostu Sebze Meyve Kurutma Tesisinin inşasına devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda devreye aldığı üretim tesisi ile çöpten enerji üretiyor. Yıllık ortalama 420 bin 276 ton çöpün işlenerek 50 bin hanenin aylık enerji ihtiyacını karşılayan çevreci tesis sayesinde; 2020 yılında iklim değişikliğine sebep olan yaklaşık 12 milyon metreküp metan gazının atmosfere salınımını da engellendi.acak damızlık merkezlerinin öncelikli hedefi ise dar gelirli ve küçük aile işletmelerine destek olacak.