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Giriş Tarihi: 30.4.2021 12:25 Son Güncelleme: 30.4.2021 12:53

Balkondan kaçmaya çalışırken yakalandılar

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Balkondan kaçmaya çalışırken yakalandılar

’da bir kafede toplanan 7 kişiye polis operasyon düzenledi. Kısıtlamayı ihlal eden şahısların, polisi görünce kafenin balkonundan yan tarafta bulunan daireye kaçmaya çalıştığı anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Polis, kafede bulunan ve kurallara uymayan 7 kişiye 22 bin 50 Türk lirası ceza kesti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kafe ve restoranların kapalı olacağı duyurulmuş ve yasağa aykırı hareket edenlere ise cezai işlem uygulanacağı belirtilmiş olmasına karşın Trabzon'da bir kafede çok sayıda kişinin olduğu ihbarını değerlendiren Emniyet ekipleri, kafeye operasyon gerçekleştirdi.

Kafede bulunan 7 kişiden bazıları kafenin balkonundan, yan taraftaki daireye kaçmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Çevrede bulunan vatandaşlar polis baskını sırasında kafenin balkonundan yan taraftaki daireye kaçmaya çalışanları cep telefonuyla kayda alması dikkat çekti.

Polis, 7 kişiye toplamda 22 bin 50 Türk lirası cezai işlem uyguladı.

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Balkondan kaçmaya çalışırken yakalandılar
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