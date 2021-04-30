Balkondan kaçmaya çalışırken yakalandılar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kafe ve restoranların kapalı olacağı duyurulmuş ve yasağa aykırı hareket edenlere ise cezai işlem uygulanacağı belirtilmiş olmasına karşın Trabzon'da bir kafede çok sayıda kişinin olduğu ihbarını değerlendiren Emniyet ekipleri, kafeye operasyon gerçekleştirdi.

Kafede bulunan 7 kişiden bazıları kafenin balkonundan, yan taraftaki daireye kaçmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Çevrede bulunan vatandaşlar polis baskını sırasında kafenin balkonundan yan taraftaki daireye kaçmaya çalışanları cep telefonuyla kayda alması dikkat çekti.

Polis, 7 kişiye toplamda 22 bin 50 Türk lirası cezai işlem uyguladı.