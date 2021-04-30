Başarılı sporculardan Kocaispir’e ziyaret

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 24-25 Nisan 2021 tarihinde Mersin'de düzenlediği 'Olimpik Deneme Yarışmaları' tamamlandı. Yarışmada Adana'nın Yüreğir Belediyesi sporcuları 4 birincilik, 4 de ikincilik alarak büyük başarı kazandı. Yarışmaların ardından Antrenörleri Ali Gülengül ile birlikte teşekkür ziyaretinde bulunan sporcular başarılarını Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ile paylaştı. Yüreğir Belediyespor Kulübü sporcuları Zeki Cem Tenekebüken sırıkla atlama büyük erkeklerde, Ahmet Aşkın Erimtek U20 erkeklerde uzun atlama ve üç adım atlama yarışmasında birinci olurken, U20 kadınlarda Melisa Nur Dinçer 100 metrede birinci oldu. U20 kadınlarda Melisa Nur Dinçer uzun atlama ve 200 metrede ikinci, U20 erkeklerde Yusuf Boğa sırıkla atlamada ikinci, büyük erkeklerde ise Said Kerem Yetişir 3000 metrede ikinci oldular. Sporcuları tek tek kutlayan başkan Kocaispir, "Olimpik Deneme Yarışmalarından başarıyla dönen, Adana'mızı gururlandıran sporcularımıza teşekkür ediyorum. Yüreğir Belediyesi olarak futboldan basketbola, atletizmden okçuluğa, voleyboldan masa tenisine, satrançtan güreşe birçok dalda Adana'mızı temsil edecek sporcular yetiştiriyoruz. Yaptığımız spor tesisleri, oluşturduğumuz takımlar ile Yüreğir'imizdeki başarılı sporcuların yeteneklerini keşfetmelerini ve doğru yönlendirilerek ileride başarılı birer sporcu olmaları için çabalıyor, her zaman destekliyoruz" dedi.