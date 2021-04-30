Beyoğlu’nda evsiz kadın kanalizasyon çukuruna düştü

Olay, 02.15 sıralarında Kasımpaşa Camii Kebir Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, evsiz olduğu öğrenilen Öznur Uyar, caddede yapılan çalışma sırasında ağzı açık bırakılan yaklaşık 2 metre derinlikteki kanalizasyon çukuruna düştü. Çukura düşen yaşlı kadının bağırması üzerine vatandaşlar yardıma koştu.





YAŞLI KADINI İTFAİYE KURTARDI

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadın itfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışması sonucunda düştüğü yerden çıkarıldı. Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, kanalizasyon çukuru çevresinde önlem aldı.