Bölgenin en iyisi Malatya’da!

Malatyalıların ve bölge halkının ihtiyaçlarını karşılayacak projeleri hayata geçiren Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Fuar Merkezi inşaatında son aşamaya geldi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeni Fuar Merkezi çalışmalarının Haziran ayının sonunda tamamlanacağını ve merkezin açılacağını söyledi. Malatya Büyükşehir Belediyesi, Fırat Kalkınma Ajansıyla birlikte gerçekleştirilen Yeni Fuar Merkezi inşaat alanında çevre düzeni çalışmalarına geçildi. İçerisinde fuar alanı, konferans salonu, yaklaşık 400 kişilik kongre salonu, toplantı salonları, eğitim salonları, idari bina, kafeterya ve sosyal donatıların olduğu Yeni Fuar Merkezi çalışmaları Haziran ayında tamamlanarak merkez hizmete açılacak.Medeniyetlerin, uygarlıkların, kültürlerin merkezi ve Anadolu'yu Anayurt yapan bir merkeze yakışır ve yaraşır fuar merkezi yaptıklarını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, " Büyükşehir Malatya'ya yakışan bir fuar merkezi gerekiyordu. Fuarların çadırlarda, kuytu köşelerde veya dar alanda yapılması Malatya'ya yakışmıyordu. Mişmiş park diye tabir edilen yerde mevcut fuar alanının yeterli olmadığı, kifayet etmediği ve onun için alanın gerçek anlamda modern bir fuar merkezine kavuşması ve fiziki bir yapıya kavuşması adına göreve geldiğimizde verdiğimiz talimatla yapılan plan çerçevesinde paydaşımız olan Fırat Kalkınma Ajansı ile birlikte Fuar Merkezini inşa ettik. Şuanda inşaat alanında çalışmalar son aşamaya geldi. İnşallah Haziran ayı sonunda inşaatımız biter ve Malatya ile birlikte bölgeye hitap edecek fuar merkezi hüviyetine kavuşur" diye konuştu.