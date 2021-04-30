Bu tesisler, her gün 3 bin 405 eve enerji veriyor

Kocaeli'nde, yapımına 2017 yılında yapımına başlanan ve 2018 yılında tamamlanarak hizmete giren Kandıra Namazgâh GES ile Başiskele İlçesi Kullar Atıksu Arıtma GES tesislerinde üretilen elektrik ile her gün yüzlerce evin enerji ihtiyacı karşılanıyor.

ELEKTRİK HATLARINA VEİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra İlçesi Hacılar Köyü Akçaalan mevkiinde, 60 dönüm arazi üzerine 12 bin 804 fotovoltaik panel(PV) ile yapılan Namazgah GES-1, GES2, ve GES-3 güneş enerji santralleri ile Başiskele İlçesi Kullar Atıksu GES tesislerinin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak, bu santraller sayesinde her gün Kocaeli'nde 3 bin 405 evin enerji ihtiyacının karşılandığını duyurdu. Baraj çevresinde kurulan ve aktif olarak hizmet veren güneş enerji tarlasında üretilen enerji, EPDK ile yapılan anlaşma sonucunda İSU tarafından elektrik hatlarına veriliyor.