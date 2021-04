İzmir Buca’da "pes" dedirten doğa katliamı

SIKI DENETİM YAPILMALI

Bu kadar da olmaz dedirten uygulamaya isyan eden Demir Erdoğmuş isimli vatandaş sorumluların bir an önce bulunmasını istedi. Kaynaklar'da yaşanan çevre katliamının bir an önce durdurulmasını isteyen Erdoğmuş, inşaat atıklarının bölgeye dökülmesini önlemek amacıyla belediyelerin bir an önce önlem alması gerektiğini söyledi.