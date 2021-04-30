Bursa’da çok okuyan çok gezer

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kitap okuma alışkanlığının artırılması amacıyla 'Kitap her kapıyı açar' sloganıyla başlatılan kampanyanın ikinci etabı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından başlatıldı. Kampanya ile Büyükşehir'e ait kütüphanelerden kitap alan okurlar, şehir içi toplu ulaşım sistemine entegre otobüs, metro ve tramvaylarda geçerli iki binişlik Bursakart kazanıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kitap okuma alışkanlığının artırılması hedefiyle 2019 yılında 'Kitap her kapıyı açar' sloganıyla başlattığı ve Bursalıların büyük ilgi gösterdiği kampanya, ikinci etabıyla sürdürülüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi'ne ait kütüphanelerden kitap alan okurlara, şehir içi toplu ulaşım sistemine entegre otobüs, metro ve tramvaylarda geçerli iki binişlik Bursakart veriliyor. Böylelikle kitap almak için kütüphaneye gelen okurların, evlerine dönmesi ve okudukları kitabı geri getirmeleri için yapacakları ulaşım masrafı Büyükşehir tarafından karşılanmış oluyor.Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm kesimlere kitap sevgisinin aşılanması hedefiyle başlattıkları kampanyayı Bursa Millet Kütüphanesi'nde tanıttı. Bilgide sürekliliğinin yazıyla sağlandığını, uygarlığın da bugünkü seviyesine kuşaktan kuşağa aktarılan bilgi birikimiyle ulaştığını söyleyen Başkan Aktaş, bilgi ve kültür hazineleri olan kütüphanelerin de insanlığın gelişimine büyük katkı sağladığını belirtti.