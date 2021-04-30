Bursa’nın enerjisi doğadan

Küresel ısınmanın yol açtığı sonuçlar bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemi giderek artan sorunlar arasında yer alırken, iklim değişiklikleri, hava, su ve toprak kirliliği gibi çevresel kirlilikler sadece ülkelerin iç problemi değil dünyanın ortak sorunu haline geldi. İstanbul'un ardından en fazla sanayi ihracatının gerçekleştiği Bursa da sanayileşmeye paralel olarak kirlilikten nasibini alırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında bir taraftan çevre yatırımlarına ağırlık verirken diğer taraftan enerji ihtiyacını da rüzgar, su ve güneş gibi doğal kaynaklardan karşılamaya başladı.Enerji tüketiminin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması hedefiyle daha önce BUSKİ'ye ait arıtma tesisleri ve su depolarının üzerine yerleştirilen güneş panelleri ile elektrik enerjisi üreten Büyükşehir Belediyesi, Güneş Enerji Santrali (GES) projelerine şimdi de kent içindeki metro duraklarını ekledi. Büyükşehir Belediyesi ve TEK Enerji işbirliğinde 30 Bursaray istasyonunun çatısına yıllık yaklaşık 2 megavat kapasiteli santral kurulacak. Toplam 30 metro istasyonunun çatı ve üst örtülerini kapsayan proje kapsamında Acemler Bursaspor İstasyonu ile Organize Sanayi İstasyonlarındaki uygulamalar tamamlanırken, kalan istasyonlar da kısa sürede enerji istasyonuna dönüşecek. Santrallerin kurulumu, devreye alınması, UEDAŞ kabulü, 10 yıllık bakım-onarımı, sigortalanması, garantisi, sistem işletim bedeli, proje bedeli, başvuru bedelleri gibi ek masrafların ödenmesi yüklenici firma tarafından yapılacak ve sistem 10 yıl sonra tamamen Burulaş'a devredilecek. Burulaş'a sözleşme gereğince, 10 sene boyunca yapılan üretimden gelir paylaşımı modeli uygulanacak. Bu modelde elektrik üretiminde ulusal tarifedeki maliyetten minimum yüzde 16,8 tasarruf sağlanacak. Böylece 10 yılda toplam 1 milyon 394 bin TL'lik enerji bedelinden net tasarruf yapılırken, 17 milyon TL'lik tesis de ücretsiz olarak Burulaş'ın işletmesine geçecek. Bu sayede projeden kazanım 18.4 milyon TL'ye çıkarken, toplam 30 istasyonda güneşten elde edilecek elektrik enerjisiyle istasyon iç ihtiyaçlarının yüzde 47'si güneş enerjisinden karşılanacak. 10 yıllık süre baz alındığında istasyonların 45 milyon kilovatsaat olan enerji ihtiyacının 21 milyon kilovatsaati güneşten karşılanacak ve böylelikle 17 milyon TL'lik tasarruf sağlanacak. Metro istasyonlarının yanı sıra proje kapsamında Büyükşehir yeni hizmet binası çatısı ile açık otoparkına, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi ile Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin çatısına toplam 4.4 megavat, Muradiye Su Fabrikası'nın çatısına da 1,8 megavatlık GES yatırımı kurulacak.Bursa'ya değer katacak yatırımları hayata geçirirken, enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim konusunda da önemli çalışmaları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, önemli bir mesafe kat etti. Yenikent katı atık depolama alanında 2012 faaliyete başlayan tesiste, metan gazından elektrik üretimi yapılırken, saatte 9,8 megavat gücünde, 47 bin konutun enerji ihtiyacına eşdeğer elektrik üretimi gerçekleştiriliyor. 2012 yılından bu yana yaklaşık 510.692.496 kilovat elektrik üretilerek, 254.322.100 metreküp gazın atmosfere karışmadan enerjiye dönüşümü sağlandı. Yine 2017 yılında inşa edilen İnegöl katı atık depolama alanından kaynaklanan deponi gazından elektrik üretim tesisi saatte 2,40 megavat elektrik üretimiyle 14 bin konutun enerji tüketimine karşılık gelen elektrik enerjisi üretiyor. Tesise ilave edilecek biyogaz ünitesi ile İnegöl'deki tesisin kurulu gücü ilk etapta 3,60 megavata ikinci etapta da 7,4 megavata çıkarılacak.Büyükşehir Belediyesi bunların yanında BUSKİ'nin Doğancı Barajı'ndan gelen suların Dobruca Arıtma Tesisleri'nde arıtıldıktan sonra aktarıldığı d0, d13 ve d12-2 su depoları girişinde HES'ler kurarak Türkiye'ye örnek bir model oluşturdu. Kente su getiren ana isale hatları içerisinde akan suyun gücünden faydalanarak elektrik enerjisi üreten Büyükşehir Belediyesi, sırasıyla d0, d13 ve d12-2 su depoları üzerinde HES'ler kurdu. Yine BUSKİ'ye ait batı arıtma, doğu arıtma ve d46, d12-2, su depolarının üzerine konuşlandırdığı GES yatırımları ile güneşten elektrik üretimi başladı. BUSKİ, ana isale hatları üzerinde kurduğu 3 adet HES ve 4 adet GES yatırımıyla yıllık enerji ihtiyacının yüzde 15'ini karşılar hale geldi. Bu santrallerde hizmete alındığı tarihten bugüne kadar 56.664.071 kwh'lık elektrik enerjisi üretildi. Önümüzde süreçte BUSKİ marifetiyle 5 adet HES ve 3 adet GES tesisi daha hayata geçirilecek.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, enerji, sağlık, ulaşım ve haberleşme gibi yaşamsal ihtiyaçların karşılanmasında kaynakların verimli kullanımının hayati önem taşıdığını söyledi. Türkiye'nin cari açık nedenlerinden birinin de enerji olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Enerjide tam bağımsızlık için şehirlerimizin üzerine düşen çok büyük sorumluluklar var. Bursa olarak bu konuda çok önemli adımlar atıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak güneş enerjisi, hidroelektrik ve rüzgar santralleri gibi farklı alternatifleri şehrimize uygulayıp, yenilenebilir enerji noktasında kurumsal adımlar atıyoruz. Metro istasyonlarına uyguladığımız güneş enerji santralleri ile istasyonlarda kullanılan iç tüketimin yüzde 47'sini güneşten karşılamış olacağız. İki istasyondaki uygulama tamamlandı. İnşallah kalan istasyonlarda da çalışmayı kısa sürede tamamlayacağız" diye konuştu.