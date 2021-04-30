Büyükşehir ’e ‘Yeşil Bina’ sertifikası

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni hizmet binasına, tüm dünyada geçerli 'Yeşil Bina Sertifikası' olan "BREEAM In-Use Sertifikası" aldı. Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binası, Türkiye'de bu sertifikaya sahip 4 kamu binasından biri oldu. Bursa'nın daha sağlıklı bir kent olması hedefiyle çevre yatırımlarına büyük önem veren, son yıllarda küresel bir sorun haline gelen iklim değişikliğiyle mücadele konusunda ulusal ve uluslararası adımlar atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, çevre çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. İngiltere'de 2009 yılında BRE Global (Building Research Establishment – Bina Araştırmaları Kurumu) tarafından geliştirilen, dünyada 50'den fazla ülkede 250 binden fazla binanın sahip olduğu, 'Yeşil Bina' projesine dahil olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, doğal kaynakların korunması, su, enerji ve hammadde tasarrufu sağlanması gibi kriterleri başarıyla geçerek yeni hizmet binası için 'Yeşil Bina' sertifikası almaya hak kazandı. Böylelikle Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Sarıyer ve Küçükçekmece Belediyelerinin ardından bu sertifakaya sahip olan 4 kamu kurumundan biri oldu.'Yeşil Bina Sertifikası' süreci Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde yürütülürken, binanın 'Yeşil Bina Standartlarına' uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmalar, yapı performansı ve bina yönetimi olmak üzere iki ana başlıkta değerlendirildi. Yeni hizmet binası, süreç boyunca sağlık ve konfor, enerji, ulaşım, su, malzeme, atık, arazi kullanımı, ekoloji, kirlilik, yenilikçilik konu başlıkları altında çok sıkı bir denetime tabi tutuldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası, her iki bölümde aldığı puan ile Türkiye'de her iki alanda en yüksek skoru alarak "BREEAM Excellent" sertifikasına hak kazandı.