Büyükşehir’den 100 bin kitaplık kütüphane

Dünyanın dört bir yanından derlenen 100 bin kitap, Çamlık Kütüphanesi'ndeki raflarda yerini alıyor. Raflara ilk kitapları özenle yerleştiren Başkan Yücel Yılmaz, bilim, edebiyat, tarih, kültür, sanat adına her türlü içeriğin yer aldığı ihtisas kütüphanenin zenginliğiyle Balıkesir'in ve Türkiye'nin geleceğine ışık tutacağını ifade etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çamlık Rekreasyon Alanı'nda oluşturduğu Balıkesir Millet Kütüphanesi'ni hizmete açmaya hazırlanıyor. Dünyanın dört bir yanından derlenen 100 bin kitap, raflarda yerini alacak. Kitapseverler, 8 Mayıs'ta hizmete açılacak olan kütüphaneden faydalanmaya başlayacak. Kütüphanede incelemede bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, raflara ilk kitapları özenle yerleştirdi. Kütüphanenin gençler, çocuklar, yazarlar ve 100 bin kitap ile hem Balıkesir'in hem de Türkiye'nin geleceğine ışık tutacağını belirten Başkan Yücel Yılmaz "Balıkesir'de bilim, edebiyat, tarih, kültür, sanat adına herkesin bir araya gelerek araştırmalar yapabileceği modern ihtisas kütüphanemizin çok faydalı olacağına inanıyorum. Burası şehri bütünüyle besleyecek bir kültür merkezi olacak" diye konuştu.