Büyükşehir’den Üniversite’ye yeni yol!

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan İnönü Üniversitesi içerisinde çalışmaların büyük oranda tamamlandığı yaklaşık 3 km uzunluğunda ve 40 metre genişliğindeki yolda incelemelerde bulundu. Üniversite master planında Üniversite Bulvarı olarak nitelendirilen yolda Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte incelemelerde bulunduklarını belirten Prof. Dr. Ahmet Kızılay, "Malatya Büyükşehir Belediyemiz tarafından açılan Üniversite master planındaki kuşak yolunu, Üniversite Bulvarını Sayın Başkanımızla birlikte yerinde inceliyoruz. Yaklaşık 3 km olan bu yolumuzda altyapı çalışmaları tamamlandı. Bu yol üniversitemizin Turgut Özal Tıp Merkezimiz, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hemşirelik bölgemiz sağlık alanımız. Yolun karşı kısmına Diş Hekimliği Hastanemizi ve Fakültemizi yapacağız. Ağır Hasta Bakım Merkezi, Kardiyoloji Hastanemizi yapacağız. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde sağlıkta yapacağımız yatırımları bugünden planladık" dedi.