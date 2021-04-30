Çakarlı maganda şimdi yandı! Bir dava daha açıldı...

Korkunç olay, İstanbul Hadımköy'de geçtiğimiz Ağustos ayında meydana gelmişti. Muhammed Enes Uysal, çakarlı lüks minibüsü ile önünü kestiği Dadaş Aras'ı 5 yerinden bıçaklamış ve o anlar Aras tarafından cep telefonu ile kayıt altına alınmıştı. Olayın ardından Uysal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'hakaret', 'kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' ve 'silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 11 yıl 3 aydan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ise Aras'ın 30 bin lirasını çaldığı iddiasıyla ayrıca şikayetçi olduğu Uysal hakkında takipsizlik kararı vermişti.