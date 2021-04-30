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Giriş Tarihi: 30.4.2021 19:43

Çaldığı televizyonu el arabasıyla taşıdı!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Çaldığı televizyonu el arabasıyla taşıdı!

’da girdiği bir adresten çaldığı televizyonu el arabasıyla taşıyan ve satan bir kişi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Televizyonu satın alan kişi de “Suç Eşyası Satın Almak” suçundan gözaltına alındı.

İstanbul'un Çekmeköy İlçesi'ne bağlı Çatal Çeşme Mahallesi'nde bir kişi; girdiği bir adresten çaldığı televizyonu el arabasına yükledi ve taşıdı. O anların yansıdığı güvenlik kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen şüpheli S.E. (20), Çekmeköy Nişantepe Mahallesi Ensar Caddesi üzerinde Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. Şüphelinin çalmış olduğu televizyonu D.Ö. (19) isimli kişiye sattığı belirlendi. D.Ö. de gözaltına alındı ve hakkında "Suç Eşyası Satın Almak" suçundan yasal işlem yapıldı. Ele geçirilen televizyon sahibine teslim edildi. D.Ö. serbest bırakıldı. Televizyonu çalan S.E. ise "Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.

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Çaldığı televizyonu el arabasıyla taşıdı!
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