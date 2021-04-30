Çaldığı televizyonu el arabasıyla taşıdı!

İstanbul'un Çekmeköy İlçesi'ne bağlı Çatal Çeşme Mahallesi'nde bir kişi; girdiği bir adresten çaldığı televizyonu el arabasına yükledi ve taşıdı. O anların yansıdığı güvenlik kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen şüpheli S.E. (20), Çekmeköy Nişantepe Mahallesi Ensar Caddesi üzerinde Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. Şüphelinin çalmış olduğu televizyonu D.Ö. (19) isimli kişiye sattığı belirlendi. D.Ö. de gözaltına alındı ve hakkında "Suç Eşyası Satın Almak" suçundan yasal işlem yapıldı. Ele geçirilen televizyon sahibine teslim edildi. D.Ö. serbest bırakıldı. Televizyonu çalan S.E. ise "Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.