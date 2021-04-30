Çelik kasayı taşıyamayınca arkasını kesmişler

Bağcılar Yenigün Mahallesi 628. Sokak ta geçen Hafta meydana gelen olay bir telefon dükkanında yaşandı. Arkadaş oldukları öğrenilen Suriye uyruklu Mezin B.(16), Mahmud Ş.(25) ve Şerif B.(19) telefon dükkanının kepengini ilk olarak yanlarında getirdikleri levye yardımı ile kaldırdı.

Sonrasında dükkanın camını kıran şüpheliler, içeriye girerek dükkanda bulunan çelik kasanın içerisinden toplamda değeri 90 bin TL olan 27 cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Sabah işyerine gelen dükkan sahibi, gördüğü manzara karşısında en yakın polis merkezine giderek hırsızlık ihbarında bulundu.





Polis ekipleri, başlattıkları çalışma ile Mezin B., Mahmud Ş. ve Şerif B.'yi kaldıkları adreste yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan üç şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ele geçirilen telefonlar ise dükkan sahibine iade edildi. Öte yandan, şüphelilerin dükkana geliş anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.