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Giriş Tarihi: 1.5.2021 03:47

Cezaevinden çıktı, eşinin boğazını kesip öldürdü

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Cezaevinden çıktı, eşinin boğazını kesip öldürdü

’da cezaevinden yeni çıkan 22 yaşındaki Ramazan Menek, kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşi ’i (23) boğazını kesip, öldürdükten sonra 2 yaşındaki kızını da alarak kayıplara karıştı.

Olay, saat 22.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şems Tebrizi Mahallesi Karaaslan Sokakta meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen Ramazan Menek, 5 yıllık eşi Tuba Menek ile iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında cinnet getiren Menek, mutfaktan aldığı bıçakla eşinin boğazını kesip, göğsünden yaraladı. Ramazan Menek daha sonra 2 yaşındaki kızları Gülay'ı da yanına alarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan müdahale sonrası Tuba Menek'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Ramazan Menek'in 28 Nisan günü cezaevinden çıktığı belirtildi.


Ramazan Menek'in sosyal medya hesabında daha önce yaptığı paylaşımda, 'En güzel cinayetlerimi geçmişimi öldürürken işledim. Bazıları katil damgası geçirse de Allah biliyor benim ki nefsi müdafaa' yazması dikkat çekti.
Polis, katil zanlısını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Cezaevinden çıktı, eşinin boğazını kesip öldürdü
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