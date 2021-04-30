Cezaevinden çıktı, eşinin boğazını kesip öldürdü

Olay, saat 22.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şems Tebrizi Mahallesi Karaaslan Sokakta meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen Ramazan Menek, 5 yıllık eşi Tuba Menek ile iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında cinnet getiren Menek, mutfaktan aldığı bıçakla eşinin boğazını kesip, göğsünden yaraladı. Ramazan Menek daha sonra 2 yaşındaki kızları Gülay'ı da yanına alarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan müdahale sonrası Tuba Menek'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Ramazan Menek'in 28 Nisan günü cezaevinden çıktığı belirtildi.



Ramazan Menek'in sosyal medya hesabında daha önce yaptığı paylaşımda, 'En güzel cinayetlerimi geçmişimi öldürürken işledim. Bazıları katil damgası geçirse de Allah biliyor benim ki nefsi müdafaa' yazması dikkat çekti.

Polis, katil zanlısını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.