Çiftçi belgesi nasıl alınır? ÇKS çiftçilik izin belgesi kimlere verilir, şartlar ve gerekli belgeler nelerdir?

Çiftçiler geleceğin çok önemli gıda sağlama ve ekonomiye, çevreye ve topluma çok sayıda yarar sağlayan önemli bir yere sahiptir. Ekim ve hayvancılık faaliyetleri ile sofralarımıza, ekonomimize sağlıklı bir şekilde besin yardımı sağlayarak ülke ekonomisini ayakta tutup, insanların sağlıklı bir şekilde beslenmesine yardımcı olurlar. Çiftçilik ile uğraşan bu insanlara devlet ülkemizde oluşan sanayileşme ve şehirleşmeden dolayı köylerini, bahçelerini ve tarlalarını geride bırakıp şehre yerleşen bu çiftçilerimize destek vererek onları iş sahibi edip, köylerini, bahçelerini terk etmelerine engel olmuş oluyor. Çiftçi belgesi nasıl alınır? Çiftçi belgesi için gerekli evraklar nelerdir?

ÇİFTÇİLİK BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Çiftçilik ile uğraşan kimselere devlet tarafından verilen destekten faydalanmaları için ilk önce çiftçi belgesi alınır. Çiftçilik belgesini e-Devlet üzerinden gerekli başvuru formunu doldurup veya internete çiftçi kayıt formu yazıp başvuru formunu doldurup Tarım İl Müdürlüğüne giderek formunuzu teslim edebilirsiniz.

İlk kayıt 3 farklı şekilde olur. Bunlar:

Arazi sahiplerinin başvurusu

Arazi kiralayan kimselerin başvurusu

Arazisi birinci dereceden yakınlarına ait olan kimselerin başvurusudur.

ÇİFTÇİ BELGESİ NASIL ALINIR?

Çiftçi belgesi almak için bu adımları uygulayabilirsiniz. Ayrıca ÇKS belgesi kimlere verilir sorusunun da yanıtı verilmiş olacak.

Arazi sahiplerinin başvurusu: Daha önce kaydı yoksa 3 farklı şekilde kayıt olunur. Kimlik bilgilerini beyan ederek, tapu bilgisinin fotokopisini çekmesi, çektirdiği tapu fotokopisini Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğüne giderek, aslına uygundur kaşesi bastırması gerekir, C formu edinip gerekli bilgiler yazıldıktan sonra muhtara teslim edilir.

Arazi kiralayan kimselerin başvurusu: Arazi kiralayan kimselerin ÇKS başvurusu yapabilmeleri için öncelikle kira sözleşmesi kaydı olması gerekir. Arazinin büyüklüğü 100 dekarının üzerinde ise noter onaylı kira sözleşmesi yaptırmaları gerekir. Eğer ki 100 dekarın altındaysa muhtardan kira sözleşmesi yaptırmaları gerekir. Onaylı kira sözleşmesi ile birlikte tapu fotokopisi alınarak üzerine kaşe basılıp C belgesi doldurması gerekir. Daha sonra muhtara veya Tarım İl Müdürlüklerine teslim edilmesi lazım.

Arazisi birinci dereceden yakınlarına ait olanlar: Birinci dereceden akrabalarına ait arazisi olanlar muvafakatname-2 belgesi doldurmaları gerekir. Tapuların fotokopisini çekip aslına uygundur kaşesi bastırmaları gerekir. C formu ile beraber muhtara ya da farklı illerde bulunan arazileri için Tarım İl Müdürlüklerine belgenin teslimi yapılması gerekir.

ÇİFTÇİ BELGESİ ALMA ŞARTLARI

Kişinin çiftçilik mesleğini yaptığına dair belgeyi ziraat odalarından temin etmesi gerekir,

Daha sonra çiftçi kayıt formu alması gerekir,

Hayvancılık veya ekim yapacağınız araziye dair kira sözleşmesi veya tapu fotokopisi gerekli,

Arazi formu doldurması gerekir,

ÇİFTÇİ BELGESİ İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

İl ve ilçelerden temin edilecek olan başvuru dilekçesi

Çiftçi kayıt formu

Ziraat odalarından alınan çiftçi belgesi

Tüzel kişiler için ise sicil gazetesi ve imza sirküleri

Alınan yetki belgesinin aslı ve onaylı fotokopisi

C formu

Arazi kira ise kira sözleşmesi

Muvafakatname-1 belgesi(Bir veya birden fazla kişinin adına ise, sadece 1 kişi kullanıyorsa)

Muvafakatname-2 belgesi(Mülk, eş ve çocukların adına ise)

B formu

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ÇKS BELGESİ NE İŞE YARAR?

Ekim ve hayvancılık ile uğraşan kimselere devletin çiftçi projeleri kapsamında vermiş olduğu hibelerden yararlanma fırsatı,

Tarım kredi kooperatifleri ve Ziraat Bankasının sunmuş olduğu düşük faizli krediler ile hayvan alımından veya herhangi bir tarım kredilerinden yararlanma fırsatı,

BAĞ-KUR üzerinden emeklilik,

Bankalardan size özel kredilerden yararlanma,

Birçok bankadan kredi kartı almak için,

Üretmiş olduğunuz tarım ürünlerinin nakliyesi için gereken "Müstahsil yol belgesi" için ÇKS belgesi gerekir.

2020 SEYAHAT İZİN BELGESİ başvurusu şartları nelerdir, kaç günde çıkar? Seyahat izin belgesi nasıl alınır, kimlere verilir? E-devlet başvuru ekranı

ÇİFTÇİ BELGESİ ÖRNEĞİ

A- Kişisel Bilgiler

ÇKS BELGESİ ÜCRETİ

Çiftçilik belgesi müracaatlarda alınacak ücret:

1-10 Dekara Kadar (10 dekar dâhil) : 6,00 lira

11-50 Dekara Kadar (10 dekar üzeri 50 dekar dâhil) : 13,00 lira

51-100 Dekara Kadar (50 dekar üzeri 100 dekar dâhil) : 20,00 lira

100 Dekar Üzeri: 26 lira

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