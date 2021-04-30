Çocuklara özel göz hakkı reyonu

Afyonkarahisar'da hizmet veren bir market zinciri, tüm işletmelerindeki manav reyonunda ramazan ayına özel "Çocuklar için ücretsiz göz hakkı" reyonu oluşturdu. Çocukların çeşitli meyvelerden dilediği kadar alabildiği uygulama ilgi gördü. Çeşit çeşit meyvelerin konulduğu reyonu gören çocuklar, önce kısa bir şaşkınlığın ardından istedikleri meyveyi alıp yemenin mutluluğunu yaşadı. Zincir market firmasının Genel Müdürü Mehmet Tilger, "Yaptığımız uygulama bu pandemi döneminde, zorlu günlerde marketimize gelen çocukların görüp, isteyip ailelerinin maddi durumlarıyla alakalı alamadıkları ürünleri biz ücretsiz yaparak çocukların istediği, dilediği kadar her üründen almalarını sağladık. Geri dönüş noktasında gelen ebeveynlerden çok yoğun teşekkür alıyoruz. Aynı zamanda çocukları sevindirmek, o gülen yüzlerini görmek bizleri daha çok mutlu ediyor" dedi. Vatandaşlardan Süleyman Aktop, "Çok iyi bir şey çocuklar için. Çocuklar geliyor, canları çekiyor. Onlar için bu göz hakkını iyi düşünmüşler" diye konuştu. Güven ve Muzaffere Gürel çifti, "Çok güzel bir uygulama bizce. Birtakım şeylere hep karşı çıkma huyu vardır bizim milletimizde. Çocukların canı istediği zaman alabilmeleri güzel bir uygulama" dedi. Nuri Aydın, "İlk defa karşılaşıyorum. Tabii göz hakkı cebimizde para yoksa vitrinleri seyrederken içimizde böyle bir özlem olarak geçiyor. Bu market güzel bir şey yapmış" şeklinde konuştu. DHA