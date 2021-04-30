Deniz suyundan içme suyu

Türkiye'nin, deniz suyunu içme suyuna dönüştüren en büyük tesisi Marmara Avşa Adası İçme Suyu Arıtmanın kapasitesi, Başkan Yücel Yılmaz'ın talimatıyla; 4 bin metreküpten 6 bin metreküpe çıkarılıyor. Tesis bu sayede kışın 4 bin, yazın da yaklaşık 120 bin kişinin içme suyu ihtiyacını kesintisiz karşılayacak. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla kışın 4 bin yazın da 120 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Avşa Adası'ndaki su artırma tesisinin kapasitesi 4 bin metreküpten, 6 bin metreküpe çıkarılıyor. Avşa Adası İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin özelliğinin deniz suyunu içilebilir hale getirmesi olduğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz "4 bin metreküp kapasiteli tesis, şu anda Türkiye'nin en büyük denizden su arıtan tesisi. Avşa Adamızda iklim değişikliği ve pandemi döneminde artan ihtiyaçlardan dolayı tesisin kapasitesini 6 bin metreküpe çıkarma kararı aldık" dedi.