Eğitime “Gönülden Gönüle” Büyük Destek

Sancaktepe Belediyesi koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak amacıyla başlattığı "Gönülden Gönüle Tablet" kampanyası kapsamında toplanan tabletleri ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırdı. Pandemi sürecinden dolayı kısıtlı katılımın gerçekleştiği programda beş tablet temsili olarak ihtiyaç sahibi öğrencilerin öğretmenlerine teslim edildi. Paylaşmanın en güzel örneklerinden biri olan Sevgi Mağazası sayesinde ilçede toplam 10608 kişiye elbise yardımında bulunuldu. Bunların yanında iki senelik süre içinde 2000 aileye ev eşyası yardımı,3440 vatandaşa evde sağlık hizmeti,170 aileye Aşevi hizmeti,2420 öğrenciye Kırtasiye yardımı hizmeti, 450 engelli yaşlı ve hasta vatandaşa medikal malzeme desteğinde bulunuldu.