En talihsiz ölüm

29 yaşındaki ABD'li yolda yürürken bir otoparkın 9'uncu katından atlayarak intihar eden bir gencin üzerine düşmesiyle öldü. ABD'nin San Diego kentinde erkek arkadaşıyla yolda yürüyen 29 yaşındaki Taylor Kahle'nin üstüne bir otoparkın 9'uncu katından atlayarak intihar eden adam düştü. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan kadın çevredekilerin yardıma koşarak yaptığı tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. 20'li yaşlarda olduğu söylenen erkek ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kahle'nin erkek arkadaşı olaydan yara almadan kurtuldu.McFarlane Promotions adlı bir yemek servisi şirketinde çalışan Kahle bu hafta sonu 30'uncu yaşını kutlayacaktı. Kahle'nin patronu Laurel McFarlane, genç kadını 9 yıldır tanıdığını ve kendi kızı gibi gördüğünü söylerek "Önünde mükemmel bir hayatı bulunan bu güzel kişi trajik şekilde hayatını kaybetti" dedi. Annesi iki yıl önce Alzheimer nedeniyle yaşamını yitiren Kahle, babası ve iki köpeğiyle yaşıyordu. MacFarlane hayvanları çok sevdiğini söylediği Kahle'nin cenazesine çelenk göndermek yerine anısına San Diego'daki hayvan barınağına bağış yapılmasını rica etti. Öte yandan ABD'de genç intiharı oranlarının 11 yılda yüzde 57 arttığı bildirildi.