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Giriş Tarihi: 30.4.2021

salgınla mücadelede başarılı işlere imza attı

Erzurum salgınla mücadelede başarılı işlere imza attı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Covid-19 ile mücadelede ülkemizin örnek şehirlerinden biri olan Erzurum’da salgına karşı yürüttüğümüz seferberliğimiz artarak devam ediyor” dedi. Başkan Mehmet Sekmen, COVID-19 ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi

Salgınla mücadele konusunda Türkiye'de yapılan anketlerde Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin birinci olduğunu anımsatan Başkan Mehmet Sekmen, bir yılı aşkın bir süredir kentte salgınla mücadele kapsamında 60 milyon metrekare kapalı, 85 milyon metrekare de açık alanın dezenfekte edildiğini söyledi. Başkan Sekmen, şunları kaydetti: "Dünya'da olduğu gibi, ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla mücadelemiz çok yönlü olarak devam etmektedir. Devletimizin, ilgili bütün kurumlarını ve tüm imkânlarını seferber etmek suretiyle gerçekleştirdiği salgınla mücadele çalışmalarına Erzurum'da bizler de yerel ölçekte elimizden gelen mücadeleyi gece gündüz demeden yürütmekteyiz. Kamu kurum ve kuruluşlarından, ortak tüm kullanım alanlarına varıncaya kadar şehrimizin neredeyse dört bir yanını dezenfekte ettiğimiz bu süreçte, Erzurum için adeta seferberlik ilan etmiş durumdayız. Öyle ki, kendi maskemizi ve dezenfektan ürünlerimizi bile artık kendimiz imal edebiliyor, hatta ihtiyaç doğrultusunda sevkiyat bile gerçekleştirebiliyoruz."
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Erzurum salgınla mücadelede başarılı işlere imza attı
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