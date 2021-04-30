Evde kenevir yetiştirdiler Jandarmaya yakalandılar

Mersin'de evlerinde yasa dışı kenevir ekimi yapan 3 kişi, Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon ile gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasadışı kenevir ekimine yönelik yaptığı çalışmalarda, Gülnar'ın Yence Mahallesi'nde 1, Aydıncık'ın Hacıbahattin Mahallesi'nde de 2 kişinin kenevir yetiştirdiğini belirledi.

Belirlenen adreslere operasyon yapan Jandarma ekipleri, 3 kişiyi gözaltına alırken, yapılan aramalarda ise 337 kök kenevir bitkisi ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklanırken, 1 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.