Evinizin En Güzel Dekorasyon Malzemesi Halı

Halı; eski çağlardan günümüze kadar uzanan; günümüzde genellikle ev içerisinde yere serilmek üzere kullandığımız bazen de dekorasyon amaçlı duvarlarda kullanılan olmazsa olmaz eşyalardan biridir. Geçmiş yıllarda daha çok elde dokunarak elde edilen çeşitli desenlerdeki halıların yerini günümüzde daha çok makinelerde dokunan halılar almıştır. Sıcaktan ve soğuktan korumak amacı dışında; aynı zamanda mekanlara görsel olarak şıklık katmak amacı ile de kullanılmaktadır. Bir diğer kullanım amacı da apartman gibi toplu yaşamın olduğu yerlerde komşuları ayak, ayakkabı sesi vb seslerden rahatsız etmemek adına izole amaçlı olarak kullanılır.

HALININ KULLANIM ALANLARI NELERDİR?

En çok evlerde kullanılan halı çeşitleri; ev dışında aşağıdaki ortamlarda da kullanılmaktadır.

İşyerlerinde

Çocuk Oyun Alanlarında

Kafe & Restaurantlarda

Anaokullarında

Otellerde

Fuar ve Tanıtım Alanlarında

Spor Alanlarında

Ofis ve Bürolarda

Sahne ve Podyumlarda

Konferans ve Toplantı Salonlarında kullanılmaktadır ve genel olarak da soğuktan korunma amacı ile kullanılmaktadır.

HALI ÇEŞİTLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

Günümüzde halılar makine halısı ve el emeği olarak geçen el işi halılar olarak sınıflandırılmaktadır. El işi olan geleneksel halılar daha çok yün malzemeden üretilmekte, makine halıları ise sentetik elyaf gibi elyaf bazlı malzemelerden üretilmektedir. Günümüzde makine halıları el işi halılara göre daha çok tercih edilmektedir. Bunun sebeplerinden biri de el işi halılara göre daha ekonomik olmalıdır. Post, küçük kilim ya da ipek gibi materyallerden üretilen özel halılar da duvar dekorasyonu amaçlı evlerde kullanılmaktadır.

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