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Giriş Tarihi: 30.4.2021 10:28

Faciadan son anda dönüldü

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Faciadan son anda dönüldü

’ın ilçesinde el fireni çekilmeyen kamyon büyük bir faciaya sebep oluyordu. Şarampolden yuvarlanan kamyon, 2 si çocuk 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Erzincan'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Tercan ilçesine bağlı Yaylım köyü İnaklı mezrası yakınlarında kamyonu ile seyir halinde olan Ali P, toprak yolda rampa çıktığı sırada aracını durdurdu. Sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonun, geri kayarak şarampole düştü. Kazada yaralanan araçtaki Atakan G. (3), Alihan Y. (3) ve Yasemin Y. (28), 112 Acil sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Faciadan son anda dönüldü
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