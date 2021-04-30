Faciadan son anda dönüldü

Erzincan'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Tercan ilçesine bağlı Yaylım köyü İnaklı mezrası yakınlarında kamyonu ile seyir halinde olan Ali P, toprak yolda rampa çıktığı sırada aracını durdurdu. Sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonun, geri kayarak şarampole düştü. Kazada yaralanan araçtaki Atakan G. (3), Alihan Y. (3) ve Yasemin Y. (28), 112 Acil sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.