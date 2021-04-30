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Giriş Tarihi: 30.4.2021 08:25 Son Güncelleme: 30.4.2021 08:42

'te bina içerisinde yangın çıktı, anne ve oğlu yardım istedi

DHA
Fatih'te bina içerisinde yangın çıktı, anne ve oğlu yardım istedi

'te 4 katlı bir binanın içerisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, birinci katta bulunan dairede yaşayan anne ve oğlu, polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı anne oğul, kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı.

Yangın, saat 01.30 sıralarında Molla Gürani Mahallesi Yekta Efendi Sokak'taki 4 katlı binanın içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekipleri daha sonra binada duman tahliyesi yaptı. Bu sırada, birinci katta oturan anne ve oğlu pencereye çıkarak polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yardım çağrısı üzerine itfaiye ekipleri, önce anne ve oğlunu ardından üst katlarda oturanları tahliye etti.

Binadan çıkarılan anne ve oğlu, yangını apartmanın en alt katında oturan kişilerin çıkardığını iddia etti. Can güvenliklerinin olmadığını ileri süren anne ve oğlu, kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri de, binanın en alt katında oturan kişilerden yangınla ilgili bilgi aldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Fatih'te bina içerisinde yangın çıktı, anne ve oğlu yardım istedi
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