Fevzi amcanın 9 bin yıllık keşfi

Bilecik'te Fevzi amca olarak tanınan Fevzi Pehlivan, Bahçelievler mahallesindeki apartmanlar arasında boş arazide dolaşırken, ayağına takılan çömlek ve seramik parçaları buldu. Normalden farklı oldukları dikkatini çekince müzeye götürdü. Müze görevlileri tarafından yapılan incelemede parçaların tarih öncesi döneme ait olduğu anlaşılınca üniversitenin arkeoloji bölümünden destek istendi. Yapılan analizler sonucu bulunan parçaların çok eski bir döneme ait olduğu ortaya çıkınca 2019'da bölgede kazı çalışmalarına başlandı.Kazılarda ilk bulunan kalıntılara göre, İstanbul'dan daha eski bir yerleşkeyi keşfettiklerini anlayan ekip büyük heyecan yaşadı. Kazıların devamında ise 9 bin yıl öncesine ait oval ev kalıntıları ile dünyanın ilk seramik örnekleri ve insan kemikleri bulundu. İlk olarak Güneydoğu Anadolu'da başlayan ve arkeoloji dünyasında Neolitik olarak adlandırılan çiftçi yaşam biçiminin Batı Anadolu'daki en eski örneklerinden biri bu alanda yer alıyor. Ayrıca kazılarda en üst tabakalarda, İstanbul ve Güney Marmara çevresinde bilinen "Fikirtepe" kültürüne ait bulgulara rastlanmış. Kemiklere DNA testi yaptırdıklarını söyleyen Bilecik Müze Müdürü Harun Küçükaydın, "Sonuçlar geldiğinde ise, burada kimlerin ve hangi topluluğun yaşadığına, buraya nerelerden geldiğine dair bilgimiz olacak" dedi.FEVZİ Pehlivan ise kazı alanından bir an olsun ayrılmıyor. 30 yıldır bölgede farklı parçalar bulduğunu söyleyen Pehlivan, "Bir gün doğru parçayı bulup tarihi keşif yapacağım içime doğmuştu. Bu arsayı gezerken renkli ve üzerinde şekiller olan seramikler buldum. 9 bin yıl öncesi burada yaşayan insanların izini bulmuşum. Tabelaya bile 'Tarihi keşfi Fevzi Pehlivan yaptı' diye benim adımı yazdılar" diye konuştu.