Gaziantep’te okullaşmada ciddi artış

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Toplantı Salonu'nda düzenlenen ve kentin eğitim yatırımlarının konuşulduğu toplantıya Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri Mehmet Sait Kirazoğlu, Derya Bakbak, Şehitkamil Belediye Başkanı Fatma Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe katıldı. Toplantının başında yapılan yatırımlar hakkında sinevizyon gösterimi desteğiyle bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, il genelindeki mevcut öğrenci sayısının son 19 yılda yüzde 188 oranında artarak 601 bin 346'ya çıktığını açıkladı. Öğretmen sayısında yüzde 326 artışın olduğu aynı dönemde okul sayısında yüzde 214, derslik sayısında ise yüzde 324 artış olduğunu bildiren Tepe, "Derslik sayısında ciddi artışın nedeni eski okulların derslik sayısının az olması, buna karşılık yeni yapılan okulların ise 18-32 derslik aralığında olmasından kaynaklanıyor" dedi. Kentte bin 437 okulda eğitim ve öğretim faaliyetinin gerçekleştirildiğini bildiren Yasin Tepe, "Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız 19'a düştü. Temel eğitimde derslik başına 35 öğrenci, ortaöğretimde 25, mesleki öğretimde ise 20'dir. Mesleki eğitimde ilimizde bir ilgi var. Bunu sağladıkları için il yöneticilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. Gaziantep'teki diğer eğitim birimleriyle ilgili bilgiler de veren Tepe, "3 bilim ve sanat merkezi, bin 457 laboratuvar, 63 spor salonu, 831 kütüphane, 114 tasarım beceri atölyemiz bulunuyor. Oklularımızda ciddi bir şekilde spor kulüpleri kuruldu. Lisanslı sporcu sayımız 170 bini geçti. Son birkaç yıl içinde 42 spor salonu ile 13 yüzme havuzu yapıldı" dedi.