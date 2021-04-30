Gençler geleceğe Sancaktepe’de hazırlanıyor

Sancaktepe Belediyesi, geleceğimizin teminatı olan gençlerin kişisel gelişimine katkı sunmak için hayata geçirdiği projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.Geçtiğimiz ay hizmete açılan Ömer Seyfettin Bilgi evi ve Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Bilgi evi ile ilçedeki bilgi evi sayısı 21 oldu. 2020 yılı itibariyle Gençlik Merkezleri'nde kursa gelen 1772 öğrenci, Başta tıp fakültesi, hukuk fakültesi, mühendislik fakültesi olmak üzere Üniversiteye giriş hakkı elde ettiler. Pandemi sürecinde de gençlere olan desteğini olağanca hızıyla sürdüren Sancaktepe Belediyesi ödüllü Online Bilgi yarışması ile 22 bin kişiye ulaştı.Belediye ayrıca koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan gençlere 20 bin kitap dağıtımı başlatarak önemli bir sosyal projeyi hayata geçirirken uzaktan eğitim gören gençlere yardımcı olmak amacıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtımı gerçekleştirirken ayrıca ilçenin 21 farklı yerine EBA Destek noktası kurdu. Seçim döneminde Sancaktepe halkına vaat ettiği projeleri Pandemi'ye rağmen hayata geçirmeye devam eden Başkan Döğücü, Sancaktepe'de her kesime yönelik başta 250.000 metrekare yeşil alanı içinde barındıran Aydos Millet Bahçesi, 275.000 metrekare yeşil alanı içinde barındıra Sancaktepe Millet bahçesi ve Dağ Bisikleti parkuru başta olmak üzere prestij projelerin kısa süre içinde Sancaktepe halkının hizmetine sunacaklarının müjdesini verdi.Göreve başladıkların günden beri deprem öncesi ve sonrası için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Deprem İstanbul'un bir gerçeği. Dolayısıyla yerel idareciler olarak buna hazırlıklı olmakta bizim görevimiz. Biz de ilk günden itibaren bununla alakalı çalışmalarımızı yaptık. Mahallelerimizde gönüllüler belirledik. Yine muhtarlarımız ve personelimizle birlikte ortaklaşa çalışarak Sivil Savunma Ekipleri oluşturduk. Deprem sonrası için de arama-kurtarmaya yardımcı olabilecek ya da ekipler gelmeden önce acil müdahaleler için deprem konteynerleri hazırladık" dedi 19 mahalleye teslim edilen konteynerlerde olası bir deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları sırasında kullanmak üzere 45 adet malzeme yer alıyor. Bu malzemeler arasında jeneratör, yangın söndürme aletleri, beton delme aletleri, kırıcı ve delici matkap, el telsizi, seyyar aydınlatma ve ilk yardım çantası bulunuyor. Ayrıca Belediye'nin yapmış olduğu bu çalışmalar Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ödül gecesin "AFET YÖNETİMİ" kategorisinde ödüle layık görüldü.